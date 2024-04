Millonarios prácticamente está obligado a no ceder más terreno en el grupo E de la Copa Libertadores 2024.

Vale resaltar que por la segunda fecha de la fase de grupos, Flamengo armó un trámite y no se desesperó con Palestino en el Maracaná. Un 2-0 fue suficiente para que el equipo brasileño sumara su primera victoria en esta edición.

Por otra parte, Bolívar de La Paz sonríe en los primeros puestos, incluso por encima de Flamengo, que tiene cuatro puntos. El equipo boliviano necesita mantener este buen camino en Copa Libertadores y así asegurar al menos el segundo lugar de su zona. Millonarios prácticamente está obligado a no ceder más terreno en el grupo E.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.