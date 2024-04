Memes, críticas y burlas en las redes contra Casale por el Bolívar vs. Millonarios

Bolívar le volvió a aplicar la dosis a Millonarios en La Paz. Otro tiro de esquina fue la fórmula que encontraron los bolivianos para vulnerar la portería de Álvaro Montero. Minutos antes, el club boliviano se había quedado con 10, pero eso no fue impedimento para el local. Aunque jugaron en corto, en la segunda jugada se colgó la pelota en el área y ahí vino la definición de cabeza de Bruno da Silva. Luego, de cabeza, Leo Castro descontó. El doblete del goleador azul fue en la segunda parte tras una mano, penalti y 3-2 final.

Ocho minutos después del primer gol, vino el segundo golpe de Bolívar. Cuando el reloj marcaba los 10′ de compromiso, Juan Pablo Vargas entregó mal un balón, apareció el exAtlético Nacional, Francisco da Costa, quien interceptó la pelota y solo encaró a toda la defensa del Azul. Con un par de gambetas, desacomodó la marca y sacó un fuerte remate al primer palo que Álvaro Montero no pudo detener. Así llegó el 2-0 de Bolívar.

Muchos hinchas de Millonarios y otros seguidores del fútbol colombiano y de la Copa Libertadores, no perdonaron nada y comenzaron a señalar a Antonio Casale por sus comentarios durante el partido Bolívar vs. Millonarios. El reconocido fanático azul nuevamente fue tendencia en la red social X.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.