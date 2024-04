La espera que parecía que nunca iba a acabar terminó después de unos largos y eternos 23 años, once meses y 26 días. Millonarios dejó atrás las burlas, derrotas y hasta la posibilidad de que el equipo desapareciera, para ganar la estrella 14 el 16 de diciembre de 2012. Aquella gesta aún tenía una historia sin contar y el mismo protagonista se la reveló en exclusiva a BOLAVIP.

Millonarios iba caminando la Liga Colombiana II-2012 y todo apuntaba a que sería uno de los grandes candidatos. Además, también llevaba un buen andar en la Copa Sudamericana. Sin embargo, llegó aquel duelo amistoso contra Real Madrid por el Trofeo Santiago Bernabéu que terminaría como una de las derrotas más dolorosas en la historia del equipo ‘Embajador’.

“Después de lo de Madrid todo el mundo pensó que nos íbamos a caer porque obviamente éramos el hazmerreír del fútbol colombiano, se burlaron de nosotros en todas partes, pero fuimos fuertes mentalmente. Superamos inconvenientes como la eliminación de la Copa Sudamericana y en cuadrangulares estábamos con cero puntos en la segunda fecha. Los rivales como Tolima y Deportivo Pasto tenían seis puntos”, le empezó contando Jhonny Ramírez a BOLAVIP.

Luego de la derrota por ocho goles a cero contra Real Madrid, Millonarios quedó eliminado contra Tigres, de Argentina, en las semifinales de la Copa Sudamericana 2012 y solo le quedaba apuntar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. Después de dos derrotas, llegaron tres victorias consecutivas y un empate para clasificar a la final en la que enfrentaría al Deportivo Independiente Medellín. El sufrimiento iba a decir presente.

La final de ida terminó empatada sin goles y dio el preámbulo perfecto para que la tensión llegará en todo su esplendor al estadio El Campín. Wilberto Cosme abrió el marcador al minuto 41 del primer tiempo, pero William Zapata empató el partido a los seis minutos de la segunda etapa. Desde ese momento, el protagonista de esta historia no estaba en cancha y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de patear en la definición por penaltis que ganaría Millonarios contra el DIM por cinco a cuatro.

La historia no contada de la estrella 14 de Millonarios: ‘Me rompí una costilla’

“Con el hoy me duele haber salido porque nadie sabe lo que me pasó en ese momento. Salte a cabecear con Jorge Arias, que en ese momento jugaba en Medellín, era un hombre fuerte. Salte a la par de él, pero caí al suelo, me rompí una costilla y nunca pedí el cambio. El profe (Hernán Torres) me saca porque me ve un poco adolorido, pero son circunstancias. Hoy me duele haber salido porque hubiera querido estar en los 90 minutos. No era un jugador que se saliera fácil del campo”, le reveló Jhonny Ramírez a BOLAVIP.

Jhonny Ramírez y lo que sintió en la famosa patada que le dio Gerardo Bedoya

Una de las acciones más fuertes vistas en la historia del fútbol colombiano se dio en el clásico entre Millonarios y Santa Fe del 22 de septiembre de 2012. Gerardo Bedoya le pisó la cabeza a Jhonny Ramírez mientras el exjugador de ‘Millos’ estaba en el piso. ¿Qué sintió cuando eso pasó? “No lo esperaba en ese momento. En esa jugada no se ve muy claro, obviamente era un poquito mañoso. Es un tiro libre que va a cobrar Yulián Anchico y está tres cuartos de cancha del lado de ellos y la pelota viene hacia el lado de nosotros y la rechazan. Cuando esto pasa, le pegó un golpe a Gerardo en la cara, él se voltea y me pega. Estoy en el piso revolcándome y eso es lo que le molesta a Gerardo, pero cuando estoy revolcándome no esperaba nunca esa reacción. Siento que me pone el pie en la cabeza y me lo roza. Digo: ‘¿Qué pasó?’. Me dio más tristeza por la situación porque no esperaba llegar hasta ese punto“, confesó Ramírez.