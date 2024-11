¿Juan Fernando Quintero y Neymar juntos en un histórico equipo de Sudamérica?

La tremenda ovación para Juan Fernando Quintero al momento del cambio vs. Corinthians

En estos momentos, Neymar no la pasa bien en el Al Hilal de Arabia Saudita. El club más importante de la nación saudí contrató al astro brasileño para hacerle contrapeso a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, pero la apuesta salió mal y ‘Ney’ comenzó a padecer durísimas lesiones que lo tienen bastante alejado de la cancha. Su regreso al país natal parece inminente para el 2025.

Los tiempos parece que se dan para que Neymar y Juan Fernando Quinter o puedan estar juntos en un mismo club. El jugador brasileño no ha podido rendir lo esperado en Arabia Saudita, mientras que Juanfer vuela en Racing de Argentina y pelea por el título de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro. El crack, que en algún momento pasó por el Barcelona de Lionel Messi, haría dupla con el mago de Antioquia.

