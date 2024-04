Millonarios sufrió una muy dolorosa derrota en condición de visitante por la fecha 3 de la Copa Libertadores, resultado que lo dejó de último en el grupo y con muy pocas posibilidades de poder clasificar a los octavos de final del torneo, razón por la que los hinchas se encuentran tristes y muy molestos con los directivos, técnico y futbolistas.

Uno de los grandes apuntados de la afición es el entrenador Alberto Gamero, ya que lo responsabilizan de no haber exigido refuerzos de peso a la dirigencia para afrontar la competencia internacional, por lo que ahora se está viendo lo expuesto que quedó el equipo. Además, otro tema que le cuestionan al DT, son los planteamientos que se vienen realizando.

Las palabras de Alberto Gamero que no gustaron

Después de la derrota, el entrenador Alberto Gamero habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí no ocultó su tristeza por el resultado adverso, pero después quiso mostrar calma, asegurando que no se “deben volver locos” por haber perdido, palabras que no gustaron para nada a los hinchas, los cuales se encuentran muy dolidos porque se les está escapando uno de los grandes deseos que tenían, que era llegar hasta las fases finales de la Libertadores.

“Cometimos errores, pero no es para volvernos locos. Es para corregir y mirar el panorama que nos viene ahora”, fueron las palabras de Gamero que tiene muy molestos a los aficionados del cuadro bogotano, que ahora deberá ganar sus tres partidos y esperar que se le dé algunos resultados, para poder aspirar a clasificar a la siguiente fase.

Foto: Conmebol Libertadores.

¿Qué más dijo Alberto Gamero, tras la derrota?

El técnico del ‘azul’ aseguró que es duro para ellos el resultado, ya que no estaba en sus planes, pero ahora buscarán seguir luchando por la clasificación o por lo menos ir a la Copa Sudamericana, aunque primero irán por el objetivo de asegurarse un puesto en los cuadrangulares.

“Es un resultado que no esperábamos. Veníamos con la mayor ilusión y no se pudo. Con un punto faltando 9, es muy duro, complicado. Tenemos las dos opciones: seguir en esta Copa o ir a Sudamericana, no podemos esconder eso. Es duro para nosotros por lo que pasó hoy. El domingo tenemos un partido de clasificación para seguir nuestra lucha en el torneo colombiano. Es pasar la página lo más rápido posible”, dijo Alberto.