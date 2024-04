Vale recordar que ya hubo reuniones entre las partes a mediados del año 2023, pero las conversaciones no llegaron a ningún puerto. Radamel Falcao deseaba cumplir con su contrato con Rayo Vallecano y ahora evalúa otras variables como la situación de su país natal. Con México en el horizonte, se complica el deseo de Millonarios.

“Millonarios no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del Rayo Vallecano, que termina contrato este mes de junio. Tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores, como el deportivo, el económico y, sobre todo, el sentimental, puesto que esta decisión supondría volver a su país”, aseguró Diario AS.

Por otra parte, las vinculaciones entre Millonarios y Radamel Falcao García no son nuevas. El delantero histórico de la Selección Colombia ha estado en la órbita del ‘Embajador’ en distintas oportunidades y se habló mucho de una posible llegada, para romper el mercado del fútbol colombiano.

“Incluso les puedo asegurar que por debajo de la mesa me pidieron algunos teléfonos para tocar puertas, no es que los clubes estén buscando a Radamel Falcao, sino que él quiere”, agrega Tovar.

“Les puedo asegurar que tuve la oportunidad de platicar con gente muy allegada al jugador colombiano y está muy entusiasmado con la idea de jugar en México. Ese sería su reto final, según me aseguran, él quiere estar en un equipo del fútbol mexicano, así no sea de los grandes, porque al parecer a su familia le gustaría estar en este país”, asegura René Tovar.

A sus 38 años, Falcao estaría listo para nuevos retos y ya lejos de Europa, la Liga MX se presenta como una opción muy atractiva. Aunque los rumores aún no señalan un club en particular, se habla de que hay gestiones para que el atacante samario sea una gran figura en México la próxima campaña. El periodista René Tovar da más detalles sobre esta posible operación en próximos meses.

Y es que todo apunta a que la aventura de Falcao en España está llegando a su fin, suma pocos minutos y no es titular con el Rayo Vallecano. Radamel estaría mirando algunas alternativas en el próximo mercado de pases y México aparece en la baraja del goleador histórico de la Selección Colombia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.