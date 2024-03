Eso no es todo, Millonarios también tendrá de por medio las actividades en la Copa Libertadores 2024, donde enfrentará a Flamengo, Club Bolívar y Palestino. Le esperan viajes a Río de Janeiro, La Paz y Santiago de Chile que pueden alterar las cosas en el FPC y aumentarán las cargas en los jugadores.

Es decir, que ya no hay margen de error. Millonarios debe comenzar a ganar y sumar de a tres para alcanzar el posible lugar entre los ocho clasificados, de lo contrario, firmará un fracaso absoluto en la Liga a solamente un año de haber logrado la gesta de campeón en junio de 2023 ante Atlético Nacional.

No más es mirar la tabla de posiciones y las preocupaciones no se hacen esperar, Millonarios ocupa la casilla 14 de manera parcial con 13 partidos disputados y 13 puntos. Con seis fechas por jugar, deberá sumar mínimo 17 unidades para alcanzar el umbral de 30, que se considera el número ideal para cazar el octavo puesto, más una diferencia de gol destacada.

