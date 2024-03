“Tendrán que sacar audios para explicarnos por qué no sancionaron penal y expulsión del arquero Novoa. Por más que haya sido ‘sólo un roce’, (es decir, sí hubo contacto) el hecho de que haya agresividad y brutalidad lo convierte en conducta violenta”, dice el VAR Central.

Millonarios, cuando se pensaba que alcanzaba a sumar los tres puntos, fue sorprendido por un Deportivo Cali ansioso y con afán por salir de zona de descenso. Un gol de Daniel Cataño pudo ser letal y así sacudirse de la crisis de resultados, pero el visitante remató de mejor forma el juego e incluso estuvo cerca de la victoria en el estadio El Campín si no fuera por un penalti que no le dieron al último minuto.

