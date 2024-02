Cabe recordar que Daniel Cataño no juega en Millonarios desde la derrota 0-1 ante América de Cali del 3 de diciembre de 2023, en juego por cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2023. Desde ese partido, el volante se ha perdido diez encuentros, nueve en 2024, hasta el encuentro contra Patriotas Boyacá por la octava fecha de la Liga I-2024 del próximo sábado 24 de febrero, por una delicada lesión que necesitó de un segundo concepto médico.

Celebra Millonarios. Uno de los grandes problemas que presenta Millonarios en este inicio de temporada son las constantes lesiones en la nómina de jugadores, muchos de ellos claves en el once inicial del técnico Alberto Gamero. Es un tema que tiene muy preocupado al entrenador y los hinchas del equipo azul, debido a que en pocas semanas se dará el inicio a la Copa Libertadores.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.