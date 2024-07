El árbitro Nicolás Gallo no dudó ni un instante y le colocó la tarjeta roja a Iván Arboleda, ni siquiera la presión del estadio detuvo la acción disciplinaria que mandó al arquero a las duchas. Una baja lamentable que le dio la oportunidad a Diego Novoa.

Tras el gol de Nacional sobre los 10 minutos de comenzar el juego (1-0), apreció otro balón muy peligroso por zona interior. El volante panameño Jovani Welch perdió la pelota saliendo y perfiló el pase para Kevin Viveros, quien con facilidad superó a Andrés Llinás y quedó mano a mano con Iván Arboleda. El portero no midió y se llevó al delantero de Nacional. Falta y tarjeta roja directa para el guardameta.

Una de esas atajadas pasó al minuto 68, cuando Kevin Viveros recibió un gran pase largo y totalmente habilitado y con el espacio ganado, el perfil no le quedó del todo fino y Diego Novoa pudo aguantar en el achique y cazó la pelota, salvando de manera descomunal a Millonarios. La otra ocurrió al 76′, cuando el canterano Yeicar Perlaza tuvo un disparo al borde del área y el bogotano, a mano cambiada, mandó el balón al tiro de esquina.

Los hinchas se preocuparon por Diego Novoa, quien es el tercer arquero, hasta el momento, en Millonarios. Solamente era cuestión de tiempo para que Edwin Cardona y compañía comenzaran a colocar balones para que el arquero pudiera lucirse en la segunda parte del juego. Fue victoria 2-1 de Atlético Nacional en medio de la expectativa por los movimientos de Radamel Falcao García, que aún no marca con la camiseta azul.

