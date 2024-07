Millonarios y Atlético Nacional se ven las caras nuevamente en el estadio El Campín de Bogotá, siendo una de las rivalidades más calientes del fútbol colombiano. El partido es por la sexta fecha de la Liga Colombiana II-2024, debido a que El Campín le será entregado a la FIFA en los próximos días para el Mundial Femenino Sub 20. El equipo azul confirmó a Falcao García como principal novedad y además es el capitán en un estadio totalmente lleno.

El árbitro Nicolás Gallo no dudó ni un instante y le colocó la tarjeta roja a Iván Arboleda, ni siquiera la presión del estadio detuvo la acción disciplinaria que mandó al arquero a las duchas. Una baja lamentable y Millonarios comenzó con 10 hombres a buscar el empate. Tuvo que salir el panameño Jovani Welch para darle ingreso al suplente Diego Novoa. Así, Mackalister Silva se mandó hacia el medio tratando de sostener la pelota junto a Félix Charrupí.

Tras el gol de Atlético Nacional, apreció otro balón muy peligroso por zona interior. El volante panameño Jovani Welch perdió la pelota saliendo y perfiló el pase para Kevin Viveros, quien con facilidad superó a Andrés Llinás y quedó mano a mano con Iván Arboleda, el portero no midió y se llevó al delantero de Atlético Nacional. Falta y tarjeta roja directa para el guardameta.

El juego fue intenso en los primeros minutos. Millonarios salió a atacar a Atlético Nacional e intentar mover la defensa rival con Leonardo Castro y Radamel Falcao García. A su vez, jugadores como Jorman Campuzano y Juan Felipe Aguirre comenzaron a rechazar pelotas. El visitante se veía mejor, aunque el local no se cansó de proponer tratando de anotar en la portería de Harlen Castillo.

