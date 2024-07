El árbitro Nicolás Gallo no dudó ni un instante y le colocó la tarjeta roja a Iván Arboleda, ni siquiera la presión del estadio detuvo la acción disciplinaria que mandó al arquero a las duchas. Una baja lamentable y Millonarios comenzó con 10 hombres a buscar el empate. Tuvo que salir el panameño Jovani Welch para darle ingreso al suplente Diego Novoa.

Tras el gol de Atlético Nacional, apreció otro balón peligroso por zona interior. El volante panameño Jovani Welch perdió la pelota saliendo y perfiló el pase para Kevin Viveros, quien con facilidad superó a Andrés Llinás y quedó mano a mano con Iván Arboleda, el portero no midió y se llevó por delante al atacante de Atlético Nacional. Falta y tarjeta roja directa para el guardameta.

Inmediatamente, hubo felicidad en el banquillo de Atlético Nacional, mientras el técnico Alberto Gamero se dejó ver con una cara de preocupación tras el gol, pues Joan Castro entró solo al área y el portero Iván Arboleda no pudo detener la pelota, que iba al primer palo.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.