Leonardo Castro a la tribuna: la decisión de Néstor Lorenzo que no gustó a los hinchas de Millonarios

La Selección Colombia se medirá ante Uruguay en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla por la jornada 3 de la Eliminatoria Sudamericana, en búsqueda de un cupo para el Mundial 2026, juego en el que el entrenador Néstor Lorenzo definió los jugadores que serán titulares, pero también los que estarán en el banco de suplentes y los que irán a la tribuna.

Uno de los que no estará entre las alternativas es el delantero de Millonarios, Leonardo Castro, jugador que irá a las gradas y no será tenido en cuenta por el técnico argentino para el duelo ante los ‘charrúas’, al igual que lo harán Juan David Mosquera y Cristian Borja, quienes tampoco tendrán participación en el compromiso.

Cabe recordar que la convocatoria de Leonardo a la ‘tricolor’ generó mucha controversia en los hinchas de colombianos, debido a que el atacante de Millos no viene pasando por una buena actualidad en la Liga Colombiana, por lo que una gran parte de los fanáticos indicaron que había jugadores con un mejor presente en el FPC, como Marco Pérez o Dayro Moreno, que son los goleadores del campeonato.

Además, la noticia de la ausencia de Castro en el banco de suplentes, no gustó nada a los hinchas del ‘embajador’ bogotano, ya que reclamaron por medio de las redes sociales, que uno de los jugadores más importantes de su plantilla no sea tenido en cuenta y, por el contrario, estén afectando al equipo que jugará partidos importantes por la Liga como contra el Junior, en donde no podrá utilizar a ‘Leo’.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Leonardo Castro en el actual semestre?

Ante la gran polémica por la convocatoria y el ahora malestar de los hinchas de Millonarios por la ausencia de su delantero en el duelo de Colombia contra Uruguay, hacemos un repaso de lo que han sido los números de ‘Leo’ en la actual Liga Colombiana, comparándolo con el máximo anotar de rentado nacional, Marco Pérez, de Águilas Doradas.

Castro ha estado en trece de los catorce partidos que ha disputado el ‘embajador’ en el presente campeonato, sumando en total 1.006 minutos en el terreno de juego, en donde solamente ha podido marcar 2 goles, anotando un tanto cada 503 minutos, además, no ha generado ningún penal para su equipo.

Ya en la influencia en el juego, Leonardo ha realizado 11 remates a puerta, teniendo una precisión muy baja, de tan solo el 36,7%. Chances creadas tiene 8 y ha causado que a Millos le cobren un penal a favor por una falta hacia él. Pases buenos ha realizado 130, con un 74,3% de precisión, 62,3% de efectividad a la hora de entregar la pelota en el campo contrario.

Los números de Marco Pérez en la actual Liga

Por su parte, ‘Marquitos’ ha estado en catorce de los dieciséis juegos que ha disputado Águilas Doradas en el campeonato, sumando en total 1.147 minutos en cancha, en los que ha anotado un total de 10 goles, los cuales lo ponen como el máximo goleador de la Liga, tres de ellos de penal, además tiene una asistencia.

Pérez tiene 18 remates a puerta en el torneo, con una precisión del 66,7%, creando 9 chances y no ha generado ningún penal para su equipo. Marco también tiene en sus números 120 pases buenos, con un 71,9% de precisión y un 63,6% de efectividad en el campo rival, estadísticas con la que muchos lo pedían por encima de Castro.

