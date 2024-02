Millonarios visita a Patriotas Boyacá, en partido por la octava fecha de la Liga Colombiana I-2024, en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja, en donde prácticamente el equipo bogotano llenó las gradas del escenario de azul. El visitante demuestra su poder y la fidelidad de su hinchada en una región que es considerada de muchos simpatizantes del ‘Embajador’.

Millonarios presentó una titular con Jorge Arias como titular en vez de Omar Bertel y Óscar Vanegas en la dupla con Juan Pablo Vargas tras la inesperada lesión de Andrés Llinás. Daniel Giraldo y Larry Vásquez hacen el tándem en la primera línea y Mackalister SIlva y Jhon Largacha arman el tridente junto a Daniel Ruiz, para dejar a Leonardo Castro como único delantero.

Es de recordar que La Independencia de Tunja no reúne gran condición de hinchas en un partido normal de Patriotas Boyacá. Por su parte, la visita de Millonarios rompe con la taquilla y siempre arma un panorama excepcional en la capital boyacense. Es el lugar ideal en donde el gigante azul muestra el poder de su gente lejos de El Campín.

Banderas, trapos, cánticos y bengalas hicieron acto de presencia en La Independencia en un partido clave para Millonarios, que necesita ganar para escalar en la tabla. Es fundamental sumar la máxima cantidad de puntos posible teniendo en cuenta el inicio en Copa Libertadores en próximos días. Por su parte, Patriotas está obligado a sumar de a tres, ya que no ha ganado y el descenso lo asusta.

Sin Llinás vs. Patriotas

Por otra parte, de manera oficial, antes del viaje a Tunja, Millonarios informó que Andrés Llinás presentó una sobrecarga muscular, motivo por el cual no hizo parte de la convocatoria vs. Patriotas. Más exactamente, ‘El Mono’ sufrió un pisón que lo alejó del juego en el departamento de Boyacá. Baja sensible del club ‘Embajador’ en días que las altas médicas han aparecido para calmar a toda la hinchada.