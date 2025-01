Los detalles de Falcao en Millonarios que no se habían contado: “No había concentrado tanto en su vida”

La segunda etapa de Radamel Falcao en Millonarios puso primera marcha y, de entrada, el delantero sorprendió al llegar al entrenamiento del 28 de enero sin que los medios filtraran la información. ‘El Tigre’ está de regreso, así que no hubo un mejor momento para saber los detalles que no se han contado de su primer semestre en el equipo albiazul.

¡Vienen de primera mano! Mientras se definía si continuaba o no en Millonarios, Falcao no dejó de entrenar ni un día a pesar de que estaba en vacaciones. César Murillo, entrenador personalizado, estuvo a cargo del acondicionamiento del delantero antes de que le diera el sí a ‘Millos’ y en una charla con BOLAVIP contó las primeras sensaciones que la Liga Colombiana le dejó al delantero.

El primer semestre de Radamel Falcao García en Millonarios no fue el esperado y por una fractura en la mano derecha y una lesión muscular en la pierna derecha terminó jugando 908 minutos. Se perdió diez partidos. Los números de ‘El Tigre’ fueron cinco goles, tres fueron en cuadrangulares, once remates al arco y once duelos ganados vía aérea en 16 encuentros.

Al poder dirigir los entrenamientos personalizados de Falcao a los 38 años, Murillo no dudó en afirmar que en la Liga Colombiana I-2025 “puede irle mejor porque sabe cómo son los equipos, ya sabe cómo son las canchas. Entonces, digamos que puede haber estudiado más el panorama para poder también adaptarse a lo que es Colombia”. Y los detalles no contados en Millonarios estaban a punto de ser revelados.

Se reveló lo que más le causó sorpresa a Radamel Falcao en Millonarios

Kevin Viveros y Radamel Falcao. (Foto: Vizzor Image)

-¿Alguna anécdota que le haya contado sobre lo que más lo impresionó del fútbol colombiano?

-Lo que sí me comentaba era el tema de las concentraciones, que no había concentrado tanto en su vida como en Millonarios, pero que lo estaba disfrutando. El tema de las canchas sí como que como que le pegó un poco. Algunas canchas pesadas, otras con huecos, pero bueno… Ese es el fútbol colombiano, hay canchas buenas y canchas malas, y como la idiosincrasia del jugador colombiano, pero al final pues el fútbol es universal, es igual, lo que lo que cambia son las mentalidades y las instituciones.

Las primeras imágenes de Falcao entrenando con Millonarios en 2025

Según se dio a conocer en el programa ‘En La Jugada’, de RCN Radio, Falcao García le pidió a Millonarios que se hiciera el menos ruido posible ante su regreso a Colombia para incorporarse a los entrenamientos. ¡Dicho y hecho! La sorpresa mayor no la dio el comunicado oficial sobre la renovación, fueron las primeras imágenes de ‘El Tigre’ entrenando con ‘Millos’ en 2025.

Las primeras imágenes de Falcao con Millonarios en el 2025. (Foto: X / @MillosFCoficial)