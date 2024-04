La hinchada de Millonarios está furiosa y no es para menos luego de la pésima puntería de Santiago Giordana en La Paz. En las redes sociales, las críticas y hasta los memes no se han hecho esperar y señalan al experimentado atacante argentino.

Luego, quiso hacer un golazo, cuando tuvo todo el espacio suficiente para poder controlar. La ‘tijera’ mandó el balón al cielo de La Paz. De esta manera, Millonarios no pudo descontar y la rabia no es para menos.

Era el momento para que Millonarios diera el golpe en el grupo y así tomara una gran ventaja mirando los octavos de final, pero las cosas no salieron bien, más allá de que en algún momento vio cerca al menos el empate. En los minutos finales no tuvo la posibilidad de superar a su rival, que con 10 jugadores se defendió como pudo y salió victorioso.

