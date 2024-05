Millonarios pasa por uno de los peores momentos de la era Gamero, es último de sus grupos en la fase de grupos de la Copa Libertadores donde ya no tiene opción de clasificar y último de su grupo en los cuadrangulares finales, pero todavía depende de sí para ir a la final. Sin embargo, los resultados y el juego no se están dando como esperan y algunos hinchas están pidiendo la salida de varios jugadores.

Los jugadores de Millonarios que terminan contrato en junio

Millonarios desde un inicio de temporada le apostó a las renovaciones de los jugadores más importantes del plante, caso Álvaro Montero, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Larry Vásquez, incluso el del director técnico, Alberto Gamero. Sin embargo, en junio a varios jugadores se les termina el contrato y lo más probable es que no se les renueve.

En su mayoría son jugadores que no han sido protagonistas y que suman pocos minutos, algunos están lesionados. En total son cinco jugadores, uno de ellos titular:

Óscar Vanegas – 30 de junio de 2024

Samuel Asprilla – 30 de junio de 2024

Emerson Rivaldo Rodríguez – 30 de junio de 2024

Diego Abadía – 30 de junio de 2024

Ramiro Brochero – 30 de junio de 2024

Los jugadores que siguen en cuanto a fechas de contrato y que se les vence en diciembre, son:

Stiven Vega – 31 de de diciembre de 2024

Omar Bertel – 31 de diciembre de 2024

David Macalister Silva – 31 de diciembre de 2024

Esto dijo Gamero ante la derrota de Millonarios contra Bucaramanga

El entrenador de Millonarios les dejó un mensaje a los aficionados que lo quieren ver afuera: “mi energía no se está terminando. No puedo acabarla cuando veo un Millonarios como el que terminó hoy. A veces no es el ganar, ganar y ganar. También debemos mirar qué tiene Millonarios hoy. Completamos 7 lesionados, mayores. Eso me da satisfacción y más ganas de llegar mañana al entrenamiento a trabajar”.

Además, agregó: “de las derrotas se aprende. Hemos tenido momentos dulces, bonitos en los que no nos da tiempo de mejorar y aprender. El ser humano aprende de las derrotas y estamos aprendiendo bastante. Veo que al equipo no se le han acabado las energías. Hoy vi que terminó corriendo. No estoy agotado. Al contrario, con más responsabilidad y deseo de sacar adelante a esta institución”.