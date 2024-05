Millonarios no para de recibir malas noticias luego del empate en la fase de grupos de Copa Libertadores ante Bolivar que lo dejó prácticamente eliminado. Durante este compromiso salió lesionado Leonardo Castro por una molestia en su hombro, sin embargo, no se conocía de manera oficial el reporte de la lesión.

Este viernes, un día antes del partido ante el Deportivo Pereira por la segunda fecha de los cuadrangulares, el cuadro ‘embajador’ entregó el reporte médico del jugador y el panorama no pinta nada bien para el equipo capitalino que necesita sumar sí o sí de a 3 para meterse en la pelea por lo menos para buscar el título de Liga.

Los partidos que se perderá Leonardo Castro con Millonarios

“Millonarios FC informa que luego de realizar los exámenes de diagnóstico correspondientes, se determinó que el jugador Leonardo Castro presentó un esguince de hombro derecho grado 1-2. El delantero sufrió esta lesión tras una fuerte caída durante el juego por la CONMEBOL Copa Libertadores ante Bolívar en El Campín. Leonardo Castro ya se encuentra en proceso de recuperación y manejo fisioterapéutico. Su incapacidad se determinará de acuerdo a evolución”, dice el comunicado.

Se estima que el tiempo de incapacidad sea de 10 días, por lo que no estará este fin de semana ante Pereira, el siguiente martes frente a Palestino y posiblemente en el juego ante Atlético Bucaramanga, todos en el estadio El Campín.

Mackalister Silva habló de las lesiones en Millonarios

Cuando no era David Silva el ausente, Daniel Cataño no estaba disponible. Se recuperaban y después seguían cayendo por lesiones jugadores titulares como Danovis Banguero, Jorge Arias y Leonardo Castro. Algo pasa en Millonarios y Mackalister habló sobre el tema: “Creo que tenemos plantel. Lastimosamente las cosas no nos han salido como hemos querido, pero creo en nuestro equipo. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo, no hemos tenido fortuna con las lesiones”.