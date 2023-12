Millonarios se prepara para afrontar un agitado 2024, en donde, además de afrontar las competiciones locales, deberá disputar la Copa Conmebol Libertadores, por lo que seguramente, el entrenador Alberto Gamero deberá rotar la nómina y darle rodaje a varios de los futbolistas juveniles, uno de ellos, Juan Carvajal, jugador que fue protagonista en las últimas horas de una triste noticia.

Desde hace varios meses, se supo que el papá del joven delantero estaba padeciendo un cáncer contra el que estaba luchando, pero desafortunadamente, perdió la batalla y el pasado 24 de diciembre, el señor Reinel Carvajal falleció, así lo confirmó el propio futbolista con un emotivo mensaje por medio de sus redes sociales, en el que le dio el último adiós a su padre.

Por medio de su cuenta de Instagram, Juan le dedicó unas muy hermosas, pero también conmovedoras palabras a su señor padre, mensaje que generó decenas de reacciones de los hinchas de Millonarios, los cuales le dedicaron mensajes al joven jugador, en donde le daban un aliento por lo ocurrido con su papá, en plena época navideña.

“Después de tanto luchar, hoy en tu día favorito, trasciendes al cielo para tener tu merecido descanso, mi viejito. Gracias por ser mi héroe papi y ahora serás mi primer angelito allá arriba. Ahora intentaré vivir mi vida sin ti, sé que será imposible, pero así no estés físicamente conmigo, estoy seguro de que me acompañarás y me guiarás en todo. Nos hizo falta toda una vida juntos papi. Te amo infinito papito y te extrañaré todos los días… Algún día nos volveremos a ver. Reinel Carvajal Ocampo 06/11/1968 – 24/12/2023”.

El pronunciamiento de Millonarios

Tras la lamentable noticia, el cuadro ‘embajador’ se pronunció por medio de sus redes sociales, en donde lamentó lo ocurrido con el padre del futbolista, le envió un mensaje de fuerza al canterano, palabras que fueron muy aplaudidas por parte de los hinchas, los cuales lamentaron lo ocurrido con el jugador y también lo consolaron.

“Millonarios FC lamenta profundamente el fallecimiento del señor Reinel Carvajal Ocampo, padre de nuestro jugador Juan Esteban Carvajal. Elevamos nuestras oraciones por su alma. Fortaleza para Juan y toda su familia. QEPD”, publicó el cuadro ‘azul’ de la república por medio de sus diferentes redes sociales.

El homenaje de Juan Carvajal a su papá

Cabe recordar que cuando el joven futbolista de Millonarios anoto su primer gol como profesional, se lo dedicó a su papá con un emotivo festejo, el cual compartió en sus redes con el mensaje: “La emoción que tenía en ese momento fue increíble porque era una dedicación muy especial para mi papá, que está pasando por un momento muy difícil”, en lo que fue un momento muy emotivo.

