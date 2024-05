Millonarios se juega parte de la clasificación a la final el próximo sábado ante el Deportivo Pereira y el panorama no parece ser claro.

Millonarios no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, sin embargo, el empate ante Atlético Bucaramanga y el punto de Junior en Pereira lo dejó con vida pensando en la posibilidad de llegar a una nueva final. Sin embargo, el panorama no es claro para el equipo dirigido por Alberto Gamero, pues la cantidad de bajas ha sido un grave problema.

Malas noticias para Millonarios sobre Leonardo Castro

Las malas noticias para Millonarios pasan por Leonardo Castro, la gran figura del equipo capitalino, pues todo parece indicar que tampoco estará para el partido ante el Deportivo Pereira el próximo sábado, así lo informó el periodista Alexis Rodríguez.

“Leo NO VIAJA A PEREIRA porque aun no está al 100% y se probará a Giordana a ver si le da para El equipo hoy en la tarde de B/manga a Pereira y el partido de ayer no dejó lesionados”, indicó el comunicador de Win Sports.

Se espera que Santiago Giordana esté recuperado y sea tenido en cuenta para este partido. En dado caso de no estar ninguno de los dos, Carvajal sería la alternativa, así como en los últimos tres encuentros.

Las cuentas que hace Millonarios para clasificar a la final de la Liga

Las cuentas son claras para Millonarios. En la próxima fecha ante el Deportivo Pereira debe sí o sí ganar para llegar a la última fecha dependiendo de una victoria, claro está, si Bucaramanga no le gana a Junior de Barranquilla. Ya con este escenario, los ‘embajadores’ dependerían de una victoria en la última fecha ante Junior en El Campín.

En este momento la tabla de posiciones tiene al Deportivo Pereira como líder del grupo con siete unidades, seguido de Atlético Bucaramanga con 5 puntos, Junior con los mismos 5 y Millonarios con 4.

Confirman la nueva contratación de Millonarios

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, quien está muy cerca de la información en Millonarios, contó en sus redes sociales que Millonarios firmará a una joven promesa de 17 años que juega como defensa central, además, que tendrá contrato por los próximos tres años.

“PROMESA PARA MILLONARIOS El zaguero central DARWIN CORTÉS (17) será jugador de @MillosFCoficial con contrato por 3 años. Formado en el Club Barbacoas (Nariño), perfil zurdo y 1,93 de altura, Cortés pasó por Santa Fe y ahora se sumará a la categoría Sub 20 del equipo embajador”, escribió el comunicador.