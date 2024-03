Por ejemplo, lo último que se conoció en Millonarios fue la lesión de Andrés Llinás, que se une a la larga lista de bajas en el equipo. Esta ausencia permite que Jorge Arias y Alex Moreno u Óscar Vanegas, armen la dupla titular en el clásico vs. Santa Fe. Lo otro que llama la atención es que ‘El Mono’ tampoco estará en el debut en Copa Libertadores contra Flamengo. Tres semanas de baja.

Millonarios vive un momento de crisis y se aleja de cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024. El equipo azul lleva siete partidos sin ganar y suma 13 puntos en 13 fechas del torneo. Está prácticamente obligado a sumar de a tres de acá al final de esta primera fase para no firmar un fracaso en el torneo local.

