Se confirma una baja sensible de Millonarios para enfrentar a Santa Fe y Flamengo

En la convocatoria que presenta el técnico Alberto Gamero, aparecen Jorge Arias y Oscar Vanegas y no habría dudas que esta sería la dupla para tratar de frenar a Hugo Rodallega. Cabe recordar que estos dos son los llamados debido a la otra baja en Millonarios, pues Juan Pablo Vargas está de gira con la Selección Costa Rica, que enfrenta a Argentina en amistoso y le ganó a Honduras, donde pudo definir su presencia en la Copa América (quedó en el mismo grupo de Colombia).

Entre los partidos más relevantes que se pierde Andrés Llinás, también se anota el debut en Copa Libertadores vs. Flamengo, juego que está programado para el próximo 2 de abril a las 5:00 pm, hora colombiana, en lo que será el debut de Millonarios en el torneo continental.

Una baja sensible, además por el tiempo que Andrés Llinás estará de baja. Tres semanas son más que suficientes para estar definiendo la situación en el ‘Todos contra Todos’ de la Liga y en el grupo E de la Copa Libertadores. Se mirará qué alternativas colocará Alberto Gamero contra Santa Fe.

“Millonarios FC informa que el jugador Andrés Llinás presentó una lesión de segundo grado en el aductor mayor de su pierna izquierda, motivo por el cual no estará disponible para el juego de este miércoles 27 de marzo vs. Santa Fe.

Y mirando las novedades de Millonarios para el clásico, hay una muy mala noticia y una baja clave para la zona defensiva que pone a pensar a toda la hinchada, pues el líder de la defensa y canterano, Andrés Llinás, no estará contra Santa Fe debido a una lesión muscular. El equipo azul ya lo hizo oficial.

Millonarios no la pasa bien y tiene el derbi de Bogotá en la mira para poder dar un alivio ante los malos resultados de los últimos partidos. El equipo azul está tocando las aguas del fracaso y en este momento no está en el grupo de los ‘ocho’ que clasificarán a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana I-2024.

