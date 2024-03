Las noticias duras e inesperadas en Millonarios no paran de llegar. Como si algo más faltara a la crisis que están viviendo en la Liga Colombiana I-2024, se dio a conocer la primera salida del equipo ‘Embajador’ a tan solo días del debut contra Flamengo en la Copa Libertadores.

Desde que Alberto Gamero asumió como entrenador de Millonarios en diciembre de 2019 no se vivía un momento tan duro en lo futbolístico. Luego del empate uno a uno contra Deportivo Cali en la fecha trece, la crisis llegó a siete partidos sin ganar con tan solo dos puntos de 21 posibles. La clasificación a los cuadrangulares empieza a tener el calificativo de misión imposible.

La jornada deportiva del 26 de marzo de 2024 no trajo buenas noticias para Millonarios. Gamero venía de confirmar que Danovis Banguero no llega al inicio de la Copa Libertadores contra Flamengo el martes dos de abril porque se resintió de la lesión en el cuádriceps derecho. Ahora, otro titular de la defensa fue descartado y también se informó la primera salida del equipo azul.

Por medio de un comunicado oficial, Millonarios confirmó que “Andrés Llinás presentó una lesión de segundo grado en el (músculo) aductor mayor de su pierna izquierda (…) El jugador ya inició su proceso de recuperación y su incapacidad será de tres semanas aproximadamente“. Esto quiere decir que el defensor central no jugará contra Flamengo el dos de abril a las 5:00 P.M. en el estadio El Campín por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y ahí no pararían las malas noticias…

Justo unos días después de que el periodista Daniel Pérez instalara la narrativa que Alberto Gamero se podría ir de Millonarios luego del 30 de diciembre porque “ya hay un desgaste, hay un desgaste de concepto, hay un desgaste de la relación“, un miembro del equipo ‘Embajador’ confirmó su salida del club con un emotivo mensaje en Instagram.

La primera salida de Millonarios en medio de la crisis

Por medio del siguiente mensaje en Instagram, Valentina Sauco, asistente de comunicaciones de Millonarios, informó su salida del equipo: “Decir adiós nunca es fácil, pero sí que me voy con el corazoncito lleno de mucha felicidad, muchos recuerdos hermosos y de mucho amor. Fueron cuatro años resumidos en: 5 temporadas con las ‘Embajadoras’, 7 temporadas con los ‘Azules’, una Liga, una Copa y una Superliga; y no puedo dejar atrás a los ‘Muchachos’, la famosa fábrica azul con quienes viví un torneo internacional. Es verdad que jamás se me cruzó por la cabeza llegar a Millonarios, pero hoy agradezco infinito la oportunidad que llegó sin ser buscada. Me voy con el respeto ganado y también con un cariño enorme por los colores azul y blanco“.

La decisión que tomó Gamero en Millonarios con la Liga Colombiana por la Libertadores

Los tiempos no dan. Luego del empate contra el Deportivo Cali, Alberto Gamero confirmó en conferencia de prensa la decisión que tomó en Millonarios con la Liga Colombiana I-2024 por la Copa Libertadores: “Anoche (22 de marzo) les mostré (a los jugadores) un video de Flamengo y Fluminense que jugaron un par de partidos, y así enfocándose en eso también (…) Ya sabemos que los que jueguen el día domingo (31 de marzo) contra Fortaleza no van a poder jugar contra Flamengo. Eso es indiscutible”.