Millonarios vivió un semestre para el olvido, quedando eliminado de la Copa Libertadores de manera temprana, lo mismo le sucedió en el cuadrangular A de la Liga Colombiana I-2024, es por esto que muchos hinchas esperan que se dé una renovación importante en la plantilla, teniendo en cuenta el pobre rendimiento de varios de los jugadores.

Una de las posiciones en las que más mal se vio el cuadro ‘embajador’ fue en el medio campo, especialmente en la fase de recuperación, debido a que los futbolistas que suelen jugar en ese lugar de la cancha, no rindieron como lo hicieron en otros campeonatos, es por esto que el equipo no tuvo buen filtro a la hora de quitar la pelota.

El volante por el que iría Millonarios

Desde el conjunto ‘azul’ estarían analizando algunos nombres para que refuercen la plantilla en el segundo semestre, uno de estos sería el del volante Carlos Sierra, jugador que sería el interés de la directiva y del entrenador Alberto Gamero, por lo que el club estaría iniciando negociaciones con el futbolista que jugó en el primer campeonato con Atlético Nacional.

Según contó el periodista e hincha de Millos, Antonio Casale, en el programa ‘En La Jugada’, de la emisora RCN Radio, en el equipo bogotano ya estarán en tratativas con Sierra, por lo que la intención del club es poder contratarlo, en lo que podría ser uno de los primeros fichajes para el técnico Gamero y su plan de volver a poner al ‘embajador’ en los primeros planos del rentado local.

Carlos Sierra jugado en Atlético Nacional ante Once Caldas por la fecha 3 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Paulina Betancur.

¿Cómo ha sido el rendimiento de Carlos Sierra?

Lastimosamente, Sierra no ha tenido un buen nivel en sus últimas presentaciones, debido a que en Atlético Nacional, su equipo más reciente, no logró afianzarse y ser titular, algo sucedió en su paso por el Junior de Barranquilla, en donde no logró convencer y terminó siendo suplente, por lo en los dos últimos clubes que estuvo no le fue muy bien.

Sin duda, el equipo en el que mejor rindió Carlos, fue en el América de Cali, club en el que se volvió referente en el medio campo entre los años 2019 y 2022, tanto que se ganó el cariño de los hinchas, además de quedar campeón de la Liga en el 2019 y 2020, cariño por el que muchos aficionados han pedido su regreso al ‘escarlata’.