Millonarios cerró un 2023 lleno de emociones, una montaña rusa de sensaciones, alegrías, tristezas, éxitos, para algunos fracasos, títulos, eliminaciones, entre otras. Los dirigidos por Alberto Gamero consiguieron la estrella 16 al ganarle a Nacional en el primer semestre, asegurando así fase de grupos de Copa Libertadores y final de la Superliga en 2024. Además, llegó a la final de la Copa, que perdió ante el mismo rival, Atlético Nacional.

Si bien, Millonarios pudo conseguir más triunfos, quedó eliminado en los cuadrangulares finales al conseguir nueve puntos, superado por Medellín con 15. Los jugadores salieron a vacaciones y regresarán los primeros días de enero para empezar a trabajar por el 2024. Ya conoció fecha y localías para la final de la Superliga, falta conocer el rival.

Vea también: Las cuatro fotos y el video de la despedida de Uribe que eriza la piel de Millonarios

Fechas de la Superliga 2024

Millonarios jugará su tercera final de Superliga en la historia, ya ganó una y perdió otra. Ahora falta conocer si será frente a Junior de Barranquilla o Independiente Medellín. Lo cierto por ahora es que cerrará por primera vez en condición de local. Los partidos serán 20 y 23 de enero.

Final ida

? vs. Millonarios

Día: sábado 20 de enero

Hora: Por definir

Transmisión: Win Sports+

Final vuelta

Millonarios vs. ?

Día: martes 23 de enero

Hora: Por definir

Transmisión Win Sports+.

Los jugadores que no continuarán en Millonarios

El 2023 fue un año muy bueno para la mayoría de los jugadores de Millonarios, pero también muy malo para otros a nivel individual. Algunos tuvieron poca continuidad y se vio afectado el rendimiento.

Según el periodista Guillermo Arango, los tres jugadores que terminan contrato en diciembre y que no renovarían son: Fernando Uribe, Kliver Moreno y Juan David Torres. El delantero de odios y amores durante este semestre terminó el compromiso ante América entre lágrimas, pues no fue un buen año para él.

Sin embargo, Uribe se iría de Millonarios dejando huella, pues fue el máximo goleador del club en torneos cortos, ganó la Liga del primer semestre, poniendo la estrella 16 en el escudo.

Encuesta ¿Logrará Millonarios el título de la Superliga 2024? ¿Logrará Millonarios el título de la Superliga 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Kliver no pudo tener la continuidad necesaria para mostrar sus condiciones y además tenía por delante a jugadores como Larry, Giraldo, Pereira y Vega, quienes habitualmente eran los elegidos por Gamero; sin embargo, mostró que tiene todo para brillar en cualquier equipo. Por último, Torres, no tuvo los minutos necesarios para mostrar su talento y buscaría nuevos aires. Además, de ellos, se conoció que posiblemente no se le renovaría a Juanito Moreno y Elvis Perlaza, a quienes se daba por hecho que seguirían para el 2024.