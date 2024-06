Millonarios rompió el mercado de fichajes del fútbol colombiano con la contratación de Radamel Falcao García, es por esto que hay mucha ilusión por parte de los hinchas en lo que pueda hacer el goleador con el equipo bogotano, misma razón por la que le piden a la dirigencia que contraten refuerzos de jerarquía.

El conjunto ‘embajador’ tuvo un muy pobre primer semestre, quedando eliminado de manera prematura de la Copa Libertadores, pero también no clasificando a los cuadrangulares, por lo que la exigencia es la de ser protagonista en el segundo semestre e ir por el título, más teniendo a Falcao en su plantilla.

Millonarios se seguiría reforzando

El cuadro capitalino se seguiría reforzando de cara al segundo semestre en varias posiciones, pero según contó el periodista Carlos Antonio Vélez, por medio de su cuenta de X, Millos daría otro “golpe” en el mercado de transferencias, fichando a un jugador de jerarquía, el cual ya está negociando y cerraría en los próximos días.

“En un par de días, si termina todo como va, dará otro golpe en el mercado de pases. Lo de Arregui se cayó y salvo lo que añadiría a la nómina entre lunes y miércoles, el 5 y el extremo son la prioridad”, contó Carlos Antonio, sin revelar el nombre del futbolista que llegaría, generando así incertidumbre en los aficionados.

Foto: Millonarios.

Carlos Antonio confirmó que Falcao quiere jugar todo

El periodista, que es muy cercano a los directivos, también contó que Falcao pidió ser tenido en cuenta para todos los partidos de la Liga Colombiana, por lo que el técnico Alberto Gamero será el que tomará la decisión sobre si el ‘Tigre’ juega o no. Además, Radamel podría seguir en el 2025 si Millonarios clasifica a la Copa Libertadores.

“Falcao pidió jugar todos los partidos. Inicialmente, solo estaba en los planes actuar en casa, por un tema de logística, pero fue él quien pidió ser uno más y que el DT lo use cuando lo necesite. Solo son 6 meses y en el país 179 días más, ya estuvo 4 días en mayo, hasta ese mismo mes del 2025. Eso quiere decir que si renueva para el año entrante, ya tendrá que pagar impuestos en Colombia. Se verá en su momento y dependerá de sus resultados y los del equipo. Además, jugará los 9 partidos en Bogotá de local. El único que no tiene fecha es contra Patriotas. Seguro entonces que Millonarios, hasta que no termine el Mundial Femenino, jugará fuera del Campin. Por ahora es lo que hay”, informó Vélez.

Foto: X.