Millonarios no lo renueva: el jugador que saldrá en enero

Millonarios continúa moviendo sus piezas tras el final de la temporada y Alberto Gamero trabaja para armar el plantel que jugará la temporada. Mientras crecen los rumores sobre los posibles refuerzos, se da a conocer un nombre que dejará el plantel para la próxima temporada.

La temporada de Millonarios no ha terminado de la mejor manera. Luego de conseguir el título en el primer semestre del año, el equipo de Alberto Gamero cayó en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional y quedó fuera de la final de la Liga BetPlay Dimayor 2023-II.

Ahora, Alberto Gamero se alista para iniciar de nuevo en la temporada 2024. El plantel del ‘Embajador’ tendrá varios cambios con respecto a este último año y ya se habría confirmado una baja importante. El club le habría informado a un jugador que no será renovado.

Fin de ciclo para Juan Moreno

Una de las principales dudas en Millonarios durante esta temporada fue el arco. El guardameta, Juan Moreno no ha dado la talla y ha tenido varios errores que lo han puesto en el ojo de las críticas en los últimos días. Uno de los bloopers más recientes fue en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional.

“Ahora no hay tiempo de lamentarse, aunque fue algo desafortunado, nadie se quiere equivocar. No hay tiempo de llorar y hay que estar concentrados. Millonarios es un equipo que te exige mucho y no te da tiempo para estar pensando en eso” dijo el arquero tras el partido.

Ahora, el arquero llega al final de su contrato y la directiva del ‘Embajador’ ha tomado una decisión. El periodista, Julián Capera ha asegurado que Millonarios no renovará el contrato del portero, que deberá abandonar el club con el que debutó como profesional. Los representantes del futbolista ya han sido notificados de la decisión del club,

El portero de 24 años surgió de las divisiones inferiores de Millonarios y su ficha pasó al primer equipo en el año 2020. Sin embargo, el guardameta no logró, hasta el momento, ganarse el puesto en el once titular de Alberto Gamero. El jugador ha estado bajo la sombra de Álvaro Montero y sus pocas actuaciones han sido criticadas.

Ya hay reemplazo

Fue hace solo algunas horas que el mismo periodista aseguró que los Azules estaban cerca de Diego Novoa. El portero finaliza su contrato con América de Cali y llegaría como segundo portero al plantel bogotano de cara a la temporada 2024 del fútbol colombiano.

En principio, Novoa llegaría al plantel de Millonarios con un contrato por una temporada. Es decir que el jugador de 34 años permanecerá en el equipo hasta diciembre del año 2024. Habrá que esperar para que todo se haga oficial en los próximos días.