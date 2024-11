Millonarios y Montero complican a Junior y sacan gran botín de Barranquilla

Un 0-0 en el marcador final que deja a Millonarios con 31 puntos y en la pelea por ser ‘cabeza de serie’ y Junior de Barranquilla suma 27 unidades, todavía sin poder confirmar el cupo a cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2024. El empate favorece más al local y ahora los dirigidos por el venezolano César Farías están obligados a no ceder más puntos en las dos fechas que quedan de ‘Todos contra Todos’.

Cuando se creía que Junior de Barranquilla podía sacar un resultado positivo de local, las cosas no salieron bien y el ‘Tiburón’ se complica en la tabla de posiciones luego de que Millonarios le arrebatara un punto en el Metropolitano. Con un estadio que sorprendió por las gradas prácticamente vacías, Álvaro Montero fue figura y Santiago Mele mantuvo el cero en dos ocasiones, una de ellas, un remate de Radamel Falcao García.

