Millonarios no la pasa bien en los últimos días, el resultado en Copa Libertadores donde empató 1-1 frente a Bolivar en El Campín, llenó de incertidumbre a los hinchas que esperan una victoria este sábado ante Deportivo Pereira en la segunda fecha de los cuadrangulares del Fútbol Colombiano. Uno de los puntos que más preocupa al cuadro ‘embajador’ es las lesiones, pues ha sido un problema constante en lo que va del semestre.

Para estas instancias no es la excepción, pues en el último compromiso salieron varios lesionados, uno de ellos fue Steven Vega, quien abandonó al final del primer tiempo. Millonarios entregó un comunicado en el que detalla la situación del volante.

Reporte médico de Millonarios sobre Steven Vega

“Millonarios FC informa que en el partido vs. Bolívar válido por la CONMEBOL Copa Libertadores, Stiven Vega presentó un trauma directo sobre el cuádriceps de su pierna derecha, generando una contusión muscular por lo cual no estará disponible para el juego de este sábado”, escribió Millonarios en el comunicado.

Daniel Giraldo y Juan Carlos Pereira serían los jugadores titulares para compromiso de este sábado ante el Deportivo Pereira. Se espera que Vega esté disponible para el partido del martes ante Palestino o el siguiente ante Bucaramanga, también en condición de local.

Los partidos que se perderá Leonardo Castro con Millonarios

“Millonarios FC informa que luego de realizar los exámenes de diagnóstico correspondientes, se determinó que el jugador Leonardo Castro presentó un esguince de hombro derecho grado 1-2. El delantero sufrió esta lesión tras una fuerte caída durante el juego por la CONMEBOL Copa Libertadores ante Bolívar en El Campín. Leonardo Castro ya se encuentra en proceso de recuperación y manejo fisioterapéutico. Su incapacidad se determinará de acuerdo a evolución”, dice el comunicado.

Se estima que el tiempo de incapacidad sea de 10 días, por lo que no estará este fin de semana ante Pereira, el siguiente martes frente a Palestino y posiblemente en el juego ante Atlético Bucaramanga, todos en el estadio El Campín.

Mackalister Silva habló de las lesiones en Millonarios

Cuando no era David Silva el ausente, Daniel Cataño no estaba disponible. Se recuperaban y después seguían cayendo por lesiones jugadores titulares como Danovis Banguero, Jorge Arias y Leonardo Castro. Algo pasa en Millonarios y Mackalister habló sobre el tema: “Creo que tenemos plantel. Lastimosamente las cosas no nos han salido como hemos querido, pero creo en nuestro equipo. Tampoco podemos tapar el sol con un dedo, no hemos tenido fortuna con las lesiones”.