Millonarios y Atlético Nacional se juegan la gran final de la Liga Colombiana 2023-I. La que es llamada la final más importante de la historia de nuestro país tendrá inicio este miércoles en el estadio Atanasio Girardot desde las 8:00 p.m. Este no es un partido cualquiera, pues tendrá a los dos equipos más grandes, los más ganadores y con mayor hinchada.

La final paraliza a casi todo el país, despierta emociones y llena de tensión a los hinchas. Este martes, en la despedida del azul capitalino desde el Aeropuerto el Dorado se vivió un momento de mucho fervor y se presentó un hecho curioso que rápidamente se hizo viral en redes sociales y despertó todo tipo de comentarios.

Un periodista de City TV y su camarógrafo empezaron a saltar y cantar con los aficionados del cuadro ‘embajador’ pidiéndoles a los jugadores el título 16. El mismo reportero se pronunció en Twitter y explicó la situación “y sí, fuera de cámara soy ese. También cuento los segundos para ese partido. Después de hacer esa nota, nos ganó por un segundo la emoción. Gracias a todos los que nos comentan cosas bonitas. Este canal es de la gente, y siempre estamos con la gente…”

La mayoría de comentarios que recibió son positivos, aunque algunos pidieron objetividad y que hiciera lo mismo con la hinchada de Nacional, a lo que él respondió: “Pues claro, es mi trabajo. No fui solo porque era Millonarios. Si el viernes me toca y también me contagio, pues volvemos a saltar”.