Millonarios tiene nuevo capitán. Así lo confirmó Radamel Falcao en su primera rueda de prensa como nuevo jugador de Millonarios. El Tigre confirmó que estará portando la cinta y que liderará al club, a pedido expreso de Mackálister Silva. El ídolo y referente del club cumplió con la promesa que hizo en 2023, cuando habló sobre la posibilidad de tener al goleador histórico de la Tricolor como compañero de vestuario.

Fue en julio de 2023 cuando Mackálister Silva habló, por primera vez, de la posibilidad de tener a Radamel Falcao en Millonarios. Lo hizo en el aeropuerto de Bogotá, antes de subir a un avión para ir a una pretemporada con el Azul a Estados Unidos. Justo después de ser campeón de Liga, él mismo prometió que le daba la cinta de capitán al Tigre si él se vestía de Azul. Esas palabras se convirtieron en una realidad, este 4 de julio de 2024.

Radamel Falcao portará la cinta de capitán de Millonarios

Luego de ser recibido en Bogotá, recibir la bienvenida del plantel y cumplir su primer entrenamiento, Radamel Falcao atendió a los medios de comunicación. En el hotel donde concentra el club, habló con los medios y una de las preguntas tuvo que ver con esa promesa de Mackálister Silva. El Tigre aseguró que el primer gesto que tuvo su compañero fue cederle la capitanía del equipo. Aunque lo tomó por sorpresa, agradeció su actitud noble y resaltó su labor como referente de Millonarios.

“Me hizo un pedido muy especial y que no le podía decir que no. Yo considero que Macka es un símbolo de esta institución. No pasaba por mí venir a pedir la capitanía. Hoy lo primero que hizo fue dármela. Es un pedido de él. En lo personal, como referente del club y que admiro por todo lo que ha hecho, me enorgullece que me pidiera eso”.

