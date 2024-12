Arne Slot se decidió por Luis Díaz y da un parte de tranquilidad en Colombia y Liverpool

Luego del partido del Boxing Day, que fue la fecha 18 de la Premier League, donde Liverpool no tuvo problema y remontó el 1-0 ante Leicester para imponerse 3-1 en Anfield, Arne Slot se vio animado por el buen nivel de su equipo y las variantes que puede encontrar. El técnico espera mantener ese buen momento en la liga y no ceder puntos en el liderato.

