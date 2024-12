Canterano de Millonarios, en el Top 10 de los mejores laterales del mundo

Matteo Dams, de Bélgica y actualmente en el PSV de Países Bajos, es el tercer mejor lateral izquierdo sub 20 del planeta. El argentino Elías Báez, de San Lorenzo, es el cuarto en el ranking y el quinto es el alemán Aaron Zehnter del Paderborn de la Bundesliga 2. Jhoan Hernández, de Millonarios, es sexto.

En el ranking publicado por el CIES, el neerlandés Jorrel Hato, de 18 años, y del Ajax de Ámsterdam, es el número uno en el ranking de mejores laterales izquierdos sub 20 del mundo. El británico Lewis Hall, de Newcastle, es el segundo en el listado.

Cabe recordar que CIES es uno de los observatorios del deporte más conocidos del planeta. En las últimas horas, dio a conocer el top 10 de los mejores laterales izquierdos sub 20 del mundo, donde aparece el chocoano Jhoan Hernández, canterano de Millonarios y hecho bajo el proceso deportivo de Alberto Gamero.

Millonarios, en medio del fracaso por un 2024 para el olvido, donde no logró ser finalista de ningún torneo y quedó último en el grupo de la Copa Libertadores, encuentra un dato que da algo de aliento en la hinchada y dirigentes. El equipo azul sale a vacaciones, analiza todo lo que sucedió y espera que la situación cambie en la próxima temporada.

