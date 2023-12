Miguel Ángel Russo es uno de los entrenadores más queridos por los hinchas de Millonarios, esto debido a su gran carisma, las dificultades de salud que pudo superar, más el título que consiguió en el año 2017 venciendo a su rival de patio en El Campín, que lo coloca automáticamente en la gloriosa historia azul. Sus muestras de cariño siempre las expresa más allá de donde se encuentra. Hay un vínculo especial y eterno con el ‘Embajador’, lo que convierte a este estratega argentino en alguien clave para el gigante bogotano.

Esas muestras de cariño fueron nuevamente públicas luego de que Miguel Ángel Russo saliera campeón con Rosario Central del campeonato argentino, lo que le permite clasificar a Copa Libertadores 2024. Tras el festejo, le han consultado por el título logrado con ‘El Canalla’, donde recordó a Millonarios y aquel inolvidable título de Liga Colombiana II-2017.

Asimismo, en diálogo con el VBAR de Caracol Radio, Miguel Ángel Russo siguió con el tema Millonarios y dejó claro que el tiempo dirá si vuelve al gigante bogotano o no. Por ahora, se concentra en Rosario Central y la actividad en la Copa Libertadores 2024. A su vez, comentó que a David Mackalister Silva lo llevaría de inmediato al club argentino si así lo pudiera hacer.

“No digo estas cosas porque hay un entrenador trabajando, ahorita está el profe Gamero. Uno vive en el presente y nada más, a mí me interesa lo que se hace y lo que queda. El tiempo lo dirá. Tengo mucho respeto cuando hay un entrenador a cargo. Siempre le deseo lo mejor a Millonarios y que en Copa Libertadores le vaya bien”, dijo Russo sobre un regreso a Millonarios.

En esa misma entrevista con el VBAR, a Miguel Ángel Russo le preguntaron por el jugador de Millonarios que llevaría a Rosario Central y fue muy claro al decir que David Mackalister Silva, volante bogotano, capitán, mano derecha de Alberto Gamero e ídolo azul. Este futbolista fue muy importante durante el paso de este entrenador por el equipo.

“Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, y Millonarios tiene muchos buenos jugadores, buenos chicos, se ha hecho un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister (Silva), no tengo ningún problema, Macka es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo muy grande”, dijo Miguel Ángel Russo sobre el capitán de Millonarios.