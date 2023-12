Miguel Ángel Russo es uno de los entrenadores más queridos por los hinchas de Millonarios en los últimos años, esto debido a su gran carisma, las dificultades de salud que pudo superar, más el título que consiguió en el año 2017, por lo que siempre hay expresiones de cariño de forma mutua, como lo ha hecho el técnico argentino.

Russo fue noticia en los últimos días, debido a que se coronó campeón con Rosario Central del campeonato argentino, por lo que el entrenador ha sido entrevistado en diferentes medios de comunicación, en donde le consultan por el título logrado, pero también en Colombia han aprovechado para preguntarle sobre su pasado en el ‘embajador’.

En una entrevista para el programa ‘Vbar’ de la emisora Caracol Radio, Miguel fue consultado sobre diferentes temas, uno de ellos fue, a qué futbolista de Millonarios se llevaría para Rosario, a lo que el argentino resaltó que el conjunto bogotano tiene a muy buenos futbolistas, pero elegiría a David Mackalister Silva.

Aunque Russo aseguró que le gustaría llevar a ‘Maca’ al cuadro rosarino, aclaró que de momento no sería posible, debido a que no tienen cupos de jugadores extranjeros libres: “Es difícil, porque hoy en día, primero tengo el cupo de extranjeros completo, tiene muchos buenos jugadores Millonarios, buenos chicos, un trabajo muy bueno. Si no, me llevaría a Mackalister, no tengo ningún problema, Macka es un jugador excepcional y distinto, al cual le mando un abrazo muy grande”, dijo el técnico argentino, sobre el capitán de Millos.

Está pendiente de Millonarios

Miguel también comentó que está muy pendiente de lo que sucede con el club ‘embajador’: “Siempre estoy atento a todo lo que es Millonarios, hablo cuando puedo, me llaman o llamo yo, sigo hablando con algunos jugadores. Estoy atento a todo, me alegra mucho, la relación que tengo con el club es muy especial, ellos están pendientes de mí, yo estoy pendiente de ellos. Me han ayudado muchísimo en mi carrera y yo realmente los tengo en un nivel muy alto”.

El pasado de Miguel Russo con Millonarios

El entrenador argentino estuvo en los años 2017 y 2018 con el cuadro ‘azul’ de la capital de la república, club con el que disputó en total 112 partidos, teniendo un saldo de 45 victorias, 37 empates y 30 derrotas, en donde logró coronarse campeón de la Liga Colombiana del 2017, además de ganar la Superliga del 2018, títulos que fueron muy festejados por los hinchas.

