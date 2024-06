En un evento organizado por Nike Colombia el 4 de junio, el delantero, quien es agente libre tras no renovar con Rayo Vallecano, dijo sobre su posibilidad de jugar con Millonarios que “siempre es una posibilidad, reitero que hay muchos factores. El jugador no se puede contratar solo. Hay que ver varios aspectos, cosas por analizar”.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.