Atlético Bucaramanga no ejercerá la opción de compra y ahí es donde Millonarios intenta convencerlo para que firme. Sería el extremo para poder complementar el frente de ataque con Radamel Falcao García, Leonardo Castro, Santiago Giordana, Daniel Ruiz, Mackalister Silva y Daniel Cataño.

