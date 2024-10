Llinás no se guardó nada y explotó contra el árbitro tras la derrota con América

Millonarios perdió el clásico contra América 2-1 en el Pascual Guerrero. En un partido que tuvo de todo, en especial polémicas, varios jugadores quedaron inconformes con el árbitro Bismark Santiago, quien para muchos no tomó las mejores decisiones en momentos clave del compromiso.

Uno de los que se pronunció fue el jugador del cuadro ‘embajador’ Andrés Llinás, quien no se guardó nada y explotó en contra del juez central tras la derrota. Reprochó varias decisiones del árbitro y aseguró que el penal no era infracción.

Llinás no se guardó nada y explotó contra el árbitro

Sobre la jugada del penal dijo: “lo dijimos en la cancha, que si eso era penal, tendría que pitar 850 faltas por partido, porque esas agarraditas que no son con la suficiente fuerza, que simplemente son muy suaves, que no derriban a ningún jugador, no se puede jugar fútbol”.

Y agregó: “nosotros le dijimos que en ninguna Liga pitarían un penalti de esos y mucho menos con VAR, pero él decía que para él era penal. Entonces, si para él era penal, la pregunta es para él, por qué lo pitó, que si para él es penal después de que lo vio y para los del VAR. A nosotros no nos pueden decir nada, yo creo que tengo la misma opinión que muchos de ustedes. De nada sirve venir acá a decir que fue o no fue penal, si nosotros no tenemos nada que ver con la decisión final”.

En cuando al partido, Andrés Llinás dejó un balance asegurando que el rival fue contundente: “duele perder este partido, América, los primeros 10 minutos creo que fueron las más claras de ellos. El penalti todo el mundo lo vio y el segundo tiempo el único tiro al arco que tiene fue la desconcentración que tenemos, que sale Holgado habilitado, que puede tirar un buen centro, un buen gol”.

Cerró diciendo: “duele porque no tuvieron llegadas tan claras, Diego Novoa no me acuerdo de haber sacado una clara y por eso duelen estos partidos, porque son partidos controlados, que en esos pequeños detalles se marca la diferencia”.

