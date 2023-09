Andrés Llinás, defensa, canterano y referente de Millonarios, no se guardó nada y expresó todo su amor por Millonarios. El zaguero central, que también ha pasado por la Selección Colombia, no ocultó todo lo que sintió al momento de renovar el contrato con el club ‘Embajador’.

En días pasados, se conoció la novedad de la renovación de contrato de Andrés Llinás en Millonarios. Según información oficial del equipo azul, el defensa bogotano firmó por tres años más.

Esa firma fue un mensaje claro a la hinchada, y es que Andrés Llinás da la vida por Millonarios, es su equipo y según sus palabras, no tendría problema en quedarse toda la vida en el gigante ‘Embajador’.

Según unas palabras que el mismo Andrés Llinás le dio a Caracol Radio, sí hubo un interés de River Plate, aunque también confesó no saber mucho del tema. En este mismo diálogo ya confesaba su amor por Millonarios.

Ahora, meses después del acercamiento con River Plate, Andrés Llinás volvió al ruedo y expresó su amor por Millonarios y las razones por las que no dudó ni un instante y firmó la renovación por tres años más.

“Yo soy feliz acá y no había motivo para no renovar. Si me quedo acá toda la vida no tendría problemas. Llegó la posibilidad de renovar y yo les dije que estaría encantado”, dijo Andrés Llinás en diálogo con Caracol Radio.