Desde el comienzo del año 2022 se rumoró con una posible salida del futbolista Andrés Andrade de Atlético Nacional, pero hasta el momento nada se concretó, pero el interés por el volante continúa, especialmente por parte de un equipo que fue campeón de la Copa Conmebol Libertadores.

El club que estaría tras los pasos del 'Rifle' sería la Liga de Quito de Ecuador, club que está desde hace un buen tiempo interesado en ficharlo, así lo informó el periodista del canal ESPN, Julián Capera.

"Hay un interés que se ha repetido, se dio en enero y se dio ahora con el título. Más allá de llamar, preguntar números, de manifestar interés, sobre todo al entorno del jugador, no se ha traducido en una oferta formal y es de Liga de Quito por Andrade", contó Capera.

Además, Julián indicó que hasta el momento, tras no haber una oferta formal, el jugador continuará en Nacional.

"Esa voluntad de buscar al jugador la conocimos en el mes de enero, no cuajó, no hubo oferta formal y tras la salida de un jugador de esa zona del campo, otra vez llamaron a la gente del 'Rifle', pero pasan las horas, pasan los días y no se ha presentado oferta, así que por ahora Andrade seguirá vestido de verde para este semestre".