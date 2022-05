Juan Carlos Osorio no ha tenido el mejor de los rendimientos en sus últimos dos clubes en Colombia, en donde ha fracasado en el intento de ser campeón y ha salido por la puerta de atrás, tema del que habló el DT risaraldense.

En una entrevista para AS Colombia, el ‘Míster’ se refirió a su último paso por Atlético Nacional y América de Cali, proyectos que no le salieron de la mejor manera y terminó saliendo despedido en medio de las críticas.

“Los títulos están ahí y eso no admite discusión (hablando de lo que vivió en Nacional). Eso no lo puede quitar nadie, pero yo creo que se aprende más de los fracasos. Ahora, hay que hacer una salvedad: una cosa es fracasar y otra ser un fracasado. Me parece que en los dos últimos proyectos he fracasado, pero ser un fracasado no. Todavía sigo aprendiendo y me sigo preparando. De contar con una nómina importante, yo creo que esa idea de juego se puede ejecutar”, dijo Juan Carlos.

Además, Osorio se confesó y admitió que regresar al ‘verdolaga’ fue un error, ya que el regresar a un equipo en donde ya había conseguido seis títulos es algo que no es fácil de volver a conseguir.

“Ese fue uno de los errores que he cometido en mi carrera profesional porque uno no regresa a un club donde ha ganado seis títulos. Eso es imposible de replicar. Yo me ilusioné con que era el club con el que mayor afinidad tengo, el club con el que más agradecido estoy, la hinchada con la que más me he representado. Eso (regresar) uno lo hace en el último año de su carrera deportiva, pero no a 10 años de retirarse -si es que el de arriba me da esa gran oportunidad de vivir todo ese tiempo-, pero esa es la vida y esas son las decisiones que uno toma”, contó Juan Carlos.