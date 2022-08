James Rodríguez habló de todo en su entrevista en el 'Chiringuito', en donde le consultaron sobre la posibilidad de jugar en el fútbol colombiano, más específicamente en Atlético Nacional.

El mediocampista del Al Rayyan no tiene definido su futuro, siendo el Valencia la opción que tendría, pero en medio del mercado se ha especulado con una posible llegada al Junior de Barranquilla, Deportes Tolima o Nacional.

Pues el '10' no dudó en dar una respuesta contundente, afirmando que no está en sus planes jugar en el 'verdolaga' ni en la Liga Colombiana, pero sí quiere ayudar al fútbol colombiano desde otro aspecto.

"Es un equipo grande en Colombia, pero en Colombia no sé, es muy temprano para decir que quiero jugar allá en Colombia. Me gustaría ayudar más a mi país desde la parte gestora o ser entrenador o gestor de algo, porque en Colombia tenemos mucho talento, me atrevo a decir que como Argentina o Brasil", dijo Rodríguez.

Cabe recordar que James ha expresado su cariño por el Tolima, pero de momento sería muy difícil verlo en el 'Pijao' o en otro club colombiano, teniendo en cuento el alto costo de su salario.