Deportivo Pereira cayó este jueves en la final de la Superliga contra Nacional en el estadio Atanasio Girardot en un partido lleno de emociones. El conjunto ‘matecaña’ tuvo todo para ser campeón y darle la vuelta al resultado en contra en el partido de ida, pero terminó perdiendo de manera insólita.

Uno de los jugadores que salió a dar la cara fue el capitán Jhonny Vásquez, quien resaltó el trabajo de sus compañeros: "hay que valorar lo bueno que hicimos, el equipo viene en alza, creciendo, este tipo de partidos nos servirá de cara a lo que viene. Acostumbrarnos a jugar con este tipo de escenarios, por grandes objetivos y sacar lo bueno de este momento y aprender de los errores”.

Vásquez no se quedó callado y también se pronunció sobre el arbitraje asegurando que se equivocó en varias oportunidades: "incide mucho la verdad el árbitro, en el primer tiempo un pisotón claro a Ángelo Rodríguez en el área y no se revisa el VAR, pero eso es más de lo mismo, hace tres meses pasó algo similar, pero esto es el fútbol, es lo que nos toca. Me quedo con esa sensación del Deportivo Pereira, que competimos, hicimos una gran final, por juego éramos más merecedores de obtener el título”.

Además, pidió respeto para el equipo y dio detalles de algunos comportamientos del central: “un poco más de respeto por la institución, el club y el hincha, no es posible que sea lo que haya pitado siga con una sonrisa, burlándose. Nosotros representamos a una ciudad y a nosotros nos duele, hay frustración, las finales no se compiten cada ocho días, no sabemos cuándo Dios nos da una de ellas. Exigimos respeto así como cuando él dice en el saque, eso sí me duele mucho, porque ya es mi quinto año y veo cómo el Pereira le cuesta tanto estos temas”.