Paulo Autuori es uno de los entrenadores que más ha dado de qué hablar en el Fútbol Colombiano desde su regreso al Atlético Nacional. Para nadie es un secreto que ha sido resistido por la misma hinchada, pues los resultados y el estilo de juego no han sido los mejores, pese a que viene de menos a más luego de conseguir el título de la Superliga ante el Deportivo Pereira.

Este sábado se juega uno de los partidos en los que se disputa algo más que tres puntos, uno del cual ninguno de los hinchas quiere perder. En el Atanasio Girardot recibe a Millonarios en juego válido por la fecha 8 de la Liga Colombiana, de ganarlo se mantendría en la parte alta de la tabla de posiciones y acallaría a sus críticos.

El estratega de Nacional empezó a jugarse el partido desde antes, en rueda de prensa se refirió al clásico y terminó minimizando al rival y afirmando que no es un partido que lo preocupe: “creo que se trabaja normal, no hay que cambiar, no es más que un juego. Seguro tiene una característica distinta, porque es un clásico, pero estos son los partidos que no preocupan porque generan una motivación especial”.

Si bien, no le da importancia a lo que significa el compromiso, sabe que de caer, perdería la posición con el rival, pues Nacional es segundo con 12 puntos y +3 en la diferencia de gol, además de haber jugado siete partidos, mientras que Millonarios es séptimo con 9 unidades, la misma diferencia de gol, pero con apenas cuatro partidos disputados.