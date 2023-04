El entrenador se subió de tono tras una pregunta que no le gustó y terminó respondiéndole con todo.

Atlético Nacional se vio sorprendido este lunes en el Atanasio Girardot luego de caer por la mínima diferencia ante Junior de Barranquilla. Los aficionados que asistieron al estadio salieron molestos y con varias críticas a los jugadores y al cuerpo técnico. Paulo Autuori habló en rueda de prensa y se refirió al resultado, pero terminó molestándose con un periodista que le hizo una pregunta que no le gustó.

El comunicador le mencionó el esfuerzo de la hinchada que asistió en un horario laboral, a lo que el estratega le respondió: “es una pregunta que uno hace para ser simpático, Yo no estoy acá para ser simpático, yo soy un líder y no voy a perder mi tranquilidad porque, en los 48 años que trabajo en el fútbol, jamás he perdido mi tranquilidad y mis convicciones”.

También hizo un balance de lo que fue la derrota ante el conjunto barranquillero: “Un equipo como Junior, con calidad de jugadores, no logró construir, finalizó dos veces. La eficacia te permite ganar partidos y nosotros no fuimos eficaces. El resultado es importante, pero nosotros estamos ahí metidos.”

Finalizó hablando del penal que no convirtieron y apoyó al jugador que lo erró: “Esto pasa con todos, había una idea clara de quién debería ser después de que Dorlan no estaba en la cancha. El jugador de fútbol tiene la iniciativa, no es solo recibir órdenes, perdió este y va a perder otros, así como jugadores influyentes de Nacional los han perdido, fuera de Nacional y hasta en el Mundial. Esto le pasa a cualquier jugador.”