Atlético Nacional es uno de los equipos más grandes de Colombia, por lo que cualquier movimiento al interior o alrededor del club, es noticia. Este lunes, después de tanto buscarlo, se conoció el nombre del entrenador en propiedad del club. Un viejo conocido regresó al conjunto ‘verdolaga’ para mejorar su primera participación.

Dicen que las segundas oportunidades son para aprovecharlas, muy pocas veces se tiene el honor de repetir en un equipo como Atlético Nacional. Los números en su primer paso fueron diez triunfos, diez empates y nueve derrotas en 29 partidos disputados. Su rendimiento fue del 46%. En cuanto a goles marcó 31 y recibió la misma cantidad. Se fue sin títulos y una eliminación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Para este nuevo ciclo tendrá que dirigir bajó más presión, pues los ánimos en el club no están de la mejor manera. Los retos son aún mayores a los de hace varios años y en Bolavip analizamos los cuatro más importantes.

Estilo de juego

Atlético Nacional es un equipo acostumbrado a ganar títulos, pero como pocos en el país, el cómo siempre ha importado. A lo largo de la historia se ha acostumbrado a tener un estilo de juego definido. Los espectadores en el Atanasio Girardot siempre le han exigido a jugar bien y en el último tiempo, pese a ser el actual campeón de Colombia, su estilo no gusta y genera muchas críticas.

Desde su último paso en 2018-2019, han pasado cinco técnicos, tres de ellos de manera interina: Alejandro Restrepo (e), Juan Carlos Osorio, Alejandro Restrepo (e), Alexandre Guimaraes, Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera (e), Pedro Sarmiento. Curiosamente, dos de los encargados, terminaron siendo campeones, uno de Copa y otro de Liga.

Con ninguno de ellos, la hinchada se sintió a gusto, por lo que el primer reto es devolverle una identidad al equipo desde el terreno de juego. El buen fútbol, las variantes tácticas, orden defensivo y proponer en todas las canchas, son algunos aspectos a trabajar en lo que queda del semestre.

Títulos

El equipo más ganador de Colombia siempre va a exigir ganarlo todo, Autuori lo sabe y deberá trabajar para conseguirlo. Nacional es el actual campeón de Colombia en Liga y Copa, por ahora solo podrá defender el título de Liga. Lo primero es asegurar la clasificación a los cuadrangulares, por ahora es sexto en la tabla de posiciones con 24 unidades y +6 en la diferencia de gol.

Autuori lo tiene muy claro y aunque no ha ganado nada con el club, es un técnico ganador. El brasilero ha ganado 12 títulos en su historia, dos de esos han sido de Copa Libertadores, uno de Sudamericana y otro del Mundial de Clubes.

Regularidad

Nacional también nos ha acostumbrado a lo largo de los años a liderar todas las tablas de posiciones, últimamente, aunque está en la parte alta de la tabla, no ha logrado consolidarse en los primeros lugares. Este semestre ha estado por fuera de los ocho y siempre que está adentro, corre el riego de salir jornada a jornada. La regularidad también será un reto para Autuori, pues no es una opción jugar bien un partido y otro no, estar primero en todo es prácticamente una obligación.

Inferiores

Este es un aspecto que le gusta a Autuori y que muchos en la institución exigen. El trabajo con las inferiores es fundamental para el futuro del equipo y el entrenador lo sabe. Cuando estuvo en su primera etapa con el club trabajó con varios jóvenes, uno de ellos Sebastián Gómez, hoy referente y capitán del club. En sus anteriores equipos trabajó en varias oportunidades con jugadores jóvenes.