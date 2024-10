El llamado de atención de Unai Emery a todo Aston Villa usando el ejemplo de Durán

“Yo gestiono todo y la reacción de los jugadores. Estamos enviando un mensaje al vestuario: respeten nuestros valores e intenten ser maduros y responsables. No es solo él (Jhon Durán), también reaccionan otros jugadores. Pero está bajo mi control”, dijo Unai Emery tras el triunfo de Aston Villa.

En el gol, Jhon Durán demostró su potencia y hambre de triunfar y ser protagonista. Ganó la posición y no cedió ni un centímetro en el duelo. Remató cruzado y mostró habilidades para dar soluciones al Aston Villa, que venció 2-0 al Bolonia, por la tercera fecha de la primera fase del torneo de la UEFA, lo que es suficiente para mantenerse en la zona alta de la tabla.

