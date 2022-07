Atlético Nacional cayó 3-0 ante Junior, en la Copa Colombia, y Carlos Antonio Vélez no se guardó nada.

Vélez no se la perdona a Nacional y le da 'con todo' tras perder en la Copa

Atlético Nacional cayó 3-0 ante Junior de Barranquilla, en los cuartos de final de la Copa Colombia 2022, y Carlos Antonio Vélez no se guardó nada. El partido se jugó en el Metropolitano de Barranquilla y el equipo verde mostró sus falencias ante una de las nóminas más competitivas del país.

Carmelo Valencia, Edwuin Cetré y Nilson Castrillón fueron los protagonistas con tres goles que sentenciaron a Atlético Nacional y le dieron la victoria a Junior. Ahora, el equipo verde deberá darle vuelta en el Atanasio Girardot de Medellín a un marcador que parece muy largo.

En medio de la goleada, Carlos Antonio Vélez no le fue ajeno a Atlético Nacional y también le cayó con sus picantes palabras. El periodista no se guardó nada y fue claro al decir que da vergüenza ver a un campeón de esta manera. El club verdolaga no juega bien y el resultado ante Junior es muestra de ello.