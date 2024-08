Atlético Nacional no pasa por un buen momento futbolístico, no solamente por los malos resultados de las últimas tres jornadas, en las que sufrió dos derrotas y sumó un empate, sino que también porque el equipo no tiene una idea clara y se ve muy pobre a la hora de generar ocasiones de gol, especialmente en los primeros tiempos.

El pobre nivel del cuadro ‘verdolaga’ ha generado que se empiece a cuestionar la presencia del entrenador Pablo Repetto en el banco de suplentes, por lo que ya algunos hinchas han pedido que se le dé un cambio y el uruguayo no siga siendo el técnico, misma línea por la que se han ido medios partidarios al equipo antioqueño.

La decisión con Pablo Repetto

Ante la puesta en duda de la continuidad de Pablo Repetto en el conjunto ‘verdolaga’, la dirigencia de Atlético Nacional, comandada por el presidente Sebastián Arango, habría tomado la decisión de ratificar al entrenador uruguayo para que siga al mando del club, así lo informaron en Antena 2, en donde indicaron que la intención de la institución es seguir jugándosela por el DT.

Cabe recordar que la importante nómina que conformó Nacional, tuvo el aval de técnico Repetto, pensando en poder imponer su idea de juego, por lo que una pronta salida no estaría en los planes de la directiva, la cual espera que el charrúa pueda recomponer el camino y regresen los buenos resultados, como se dieron en las primeras jornadas del campeonato.

Pablo Repetto, técnico de Atlético Nacional ante Deportivo Pereira por la fecha 17 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Luis Benavides.

Lo que dijo Pablo Repetto

Cabe recordar que después del partido que terminó con empate ante Águilas Doradas, el entrenador Pablo Repetto habló sobre lo que fue el rendimiento de su equipo, en donde se refirió a lo que le ha venido sucediendo a sus dirigidos en las últimas presentaciones que no terminaron en victoria.

“Dos tiempos diferentes, uno que fueron mejor ellos, nos llegan y nos están convirtiendo siempre el primer gol en los comienzos o en el primer tiempo. Terminamos sometiendo al rival, pero no nos alcanza y la vez pasada perdimos tres puntos y hoy es algo parecido también, y nos llevamos el premio de un punto, me quedo con el segundo tiempo, es lo que queremos, pero el rival juega”, dijo Pablo.