Atlético Nacional no levanta cabeza y no pasó del empate ante Águilas Doradas en el duelo por la fecha 5 de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que dejó no solamente preocupaciones en los futbolísticos, sino que también por el arquero David Ospina, arquero que salió sustituido para el segundo tiempo del jugo.

Hasta el momento, poco ha dado a conocer el club sobre lo ocurrido con el ‘Rey David’, por lo que muchos especularon que su salida se había dado por verse comprometido en el gol de Águilas, pero posteriormente, el entrenador Pablo Repetto confirmó en rueda de prensa, que la sustitución fue por problemas físicos.

La revelación sobre el problema de David Ospina

En el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, revelaron algunos detalles de lo sucedido con Ospina, allí indicaron que el problema que David fue por un golpe que presentó su codo, el mismo que se lesionó cuando jugaba en el Al Nassr de Arabia Saudita y que lo dejó por cerca de un año por fuera de las canchas.

La preocupación por David, va pensando en que no haya recaído en la lesión, por lo que se espera que se realice los exámenes médicos y que no sea grave el inconveniente del golero, el cual llegó como el gran fichaje del club ‘verdolaga’, siendo muy pedido por los hinchas, los cuales esperan ver nuevamente en cancha a su capitán.

David Ospina, arquero de Atlético Nacional vs. La Equidad por la fecha 9 de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Donaldo Zuluaga.

“Lo de David fue una contusión, no tengo reporte médico, hay que esperar a ver el grado de la lesión, nos informarán en estas horas. Por eso fue sustituido, eso está claro”, dijo Repetto sobre Ospina en la rueda de prensa ante los medios de comunicación, después del final del compromiso ante el conjunto ‘dorado’.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

Atlético Nacional se medirá ante Patriotas por la fecha 5 de la Liga Colombiana II-2024, el próximo día sábado 10 de agosto, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín a las 3:30 PM, duelo en el que se espera un lleno total por parte de la afición del ‘verde’, que espera ver el regreso de la victoria en su equipo.